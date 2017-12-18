В Лянкяране сбит 47-летний пешеход

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Лянкяран. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе сбит пешеход.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на территории села Гумбаши.

Водитель автомобиля марки Lexus сбил пытавшегося перейти дорогу жителя Масаллинского района Эльмана Гусейнова 1970 г.р.

Получившего тяжелые травмы пешехода водитель доставил в Лянкяранскую центральную районную больницу. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, установить личность потерпевшего пока не удалось, так как он без сознания.

Состояние потерпевшего расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.