Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране рухнуло одноэтажное здание деревянной конструкции.

Как сообщает южное бюро Report, в расположенном на улице Саттархана, 52 здании общей площадью 170 квадратных метров, несколько лет назад действовал Диспансер кожно-венерических заболеваний. Пустующее здание уже давно было аварийным.

Прибывшие на место происшествия спасатели южного регионального центра МЧС проверили территорию. Никто не пострадал.

Территория ограждена лентой. Соответствующие органы проинформированы о происшествии.

Напомним, что в начале XIX века указанное здание было подсобным помещением имения, принадлежащего лянкяранским помещикам Акперовым.

Отмечается также об аварийности расположенного на указанной территории и представляющего историческую ценность двухэтажного здания из красного кирпича.