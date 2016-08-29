 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране рухнуло одноэтажное здание

    Спасатели южного регионального центра МЧС проверили территорию

    Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране рухнуло одноэтажное здание деревянной конструкции.

    Как сообщает южное бюро Report, в расположенном на улице Саттархана, 52 здании общей площадью 170 квадратных метров, несколько лет назад действовал Диспансер кожно-венерических заболеваний. Пустующее здание уже давно было аварийным.

    Прибывшие на место происшествия спасатели южного регионального центра МЧС проверили территорию.  Никто не пострадал.

    Территория ограждена лентой. Соответствующие органы проинформированы о происшествии.

    Напомним, что в начале XIX века указанное здание было подсобным помещением имения, принадлежащего лянкяранским помещикам Акперовым.

    Отмечается также об аварийности расположенного на указанной территории и представляющего историческую ценность двухэтажного здания из красного кирпича.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi