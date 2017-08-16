Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелой дорожной аварии в Лянкяране - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК - ФОТО - ВИДЕО

Лянкяран. 16 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и пострадавших в тяжелой дорожной аварии в городе Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, в результате аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" и пассажир транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия.

Погибшие:

Жители села Хавзава Лянкяранского района

Кямран Худиев,

Сабина Алимирзаева.

Пострадавшие:

Таджир Махир оглу Алимирзазаде 2004 г.р.

Рустам Тариф оглу Сулейманов

Солмаз Малик гызы Гусейнова

Ирада Таир гызы Микаилова

Элмаддин Джаббар оглу Ализаде

***9:41

В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли 2 человека, включая 1 малолетнего ребенка, еще 5 человек получили травмы.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории города Лиман Лянкяранского района. Крупно рогатый скот вышел на дорогу, в тот момент, когда автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 90-UE-171 находился в движении. Водитель автомобиля резко свернул с дороги, выехав на встречу автомобилю марки Mercedes с государственным номерным знаком 90-LE-868, которым управлял житель села Сарак Астаринского района Рустам Тариф оглу Сулейманов. В итоге автомобили столкнулись.

Во время аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" и еще один пассажир транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия. В результате инцидента пострадали водитель Mercedes Рустам Тариф оглу Сулейманов 1986 г.р., жительница города Сумгайыт Солмаз Малик гызы Гусейнова 1986 г.р., жительница города Сумгайыт Микаилова Ирада 1984 г.р., житель Лянкярана Элмаддин Джаббар оглу Ализаде. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Отметим, что еще один человек, личность которого пока не выяснена, в результате аварии получил тяжелые ранения и помещен в реанимационное отделение больницы.

По факту ведется расследование.