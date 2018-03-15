В Лянкяране произошло тяжелое ДТП, погиб 1, ранены 5 человек

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Лянкяран. 15 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Шаглакюче.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-2107" погиб 1, ранены 5 человек.

Хотя одного из водителей - жителя села Шову Абуталыба Халыг оглу Шахбазова 1959 г.р. доставили в больницу, врачам не удалось спасти ему жизнь.

Его пассажиры - жители лянкяранского села Шову Ведийя Гасан гызы Шафиева 1961 г.р., ее дочь Амина Абульфас гызы Шафиева 1982 г.р. и невестка Рамиля Агаман гызы Шафиева 1987 г.р. госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель другого автомобиля, житель лянкяранского села Гурумба Фарид Эльхан оглу Амиров 1988 г.р. и его пассажир, житель лерикского села Шингядулан Вагиф Мирага оглу Бандиев 1986 г.р. также получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.