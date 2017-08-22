В Лянкяране произошло ДТП, есть пострадавшие

Лянкяран. 22 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Вель.
Так, столкнулись автомобили Mercedes и "ВАЗ-21011". В результате ДТП легковой автомобиль марки Mercedes от силы удара отбросило и он врезался в ограждение на обочине дороги. Водитель автомобиля житель столицы Нахид Теймур оглу Гусейнзаде 1988 г.р. и 12-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. Находившиеся в автомобиле другие члены семьи не пострадали.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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