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В Лянкяране произошло ДТП, есть погибшие и раненый

В Лянкяране произошло ДТП, есть погибшие и раненый В селе Вел Лянкяранского района произошло ДТП.
Происшествия
8 августа 2022 г. 19:45
В Лянкяране произошло ДТП, есть погибшие и раненый

В селе Вел Лянкяранского района произошло ДТП.

По данным южного центра Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным знаком 44 CF 979 не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в придорожный каменный забор.

Находившиеся в транспортном средстве три человека были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести, однако жизнь двоих из них - Фариза Алиева 1999 г.р. и Руслана Гусейнзаде 2000 г.р. спасти не удалось.

Состояние пострадавшего Тарлана Рагимова 1990 г.р. остается тяжелым.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda yol qəzası olub, 2 ölü, 1 yaralı var - YENİLƏNİB

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