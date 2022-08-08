В Лянкяране произошло ДТП, есть погибшие и раненый

В селе Вел Лянкяранского района произошло ДТП.

В селе Вел Лянкяранского района произошло ДТП.

По данным южного центра Report, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным знаком 44 CF 979 не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в придорожный каменный забор.

Находившиеся в транспортном средстве три человека были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести, однако жизнь двоих из них - Фариза Алиева 1999 г.р. и Руслана Гусейнзаде 2000 г.р. спасти не удалось.

Состояние пострадавшего Тарлана Рагимова 1990 г.р. остается тяжелым.