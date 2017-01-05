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    В Лянкяране произошла цепная авария, автомобилям нанесен серьезный ущерб - ФОТО

    Факт расследуется

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошла цепная авария.

    Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на улице Зарифы Алиевой города Лянкяран.

    Так, нарушив правила обгона, водитель автомобиля марки "Audi Q7" с государственным регистрационным номером 42 BK 090 создал аварийную ситуацию.

    Чтобы избежать аварии, водитель встречного автомобиля "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10 ZV 535 сделал маневр направо и задел автомобиль марки "Lada 2104" с государственным регистрационным номером 42 BU 132.

    В это время он столкнулся с движущимся сзади автомобилем "Audi Q7". В результате ДТП автомобили серьезно пострадали.

    Факт расследуется. 

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