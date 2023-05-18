О нас

В Лянкяране произошла цепная авария

В Лянкяране произошла цепная авария В Лянкяране наезд на пешехода стал причиной цепной аварии.
Происшествия
18 мая 2023 г. 16:14
В Лянкяране произошла цепная авария

В Лянкяране наезд на пешехода стал причиной цепной аварии.

Как сообщает южное бюро, ДТП произошло на территории села Шилавар.

Автомобиль сбил пешехода Гюльназ Фарман гызы Джахангирову. В результате ДТП произошла цепная авария, столкнулись легковые автомобили марок "Нива", "ВАЗ-2106", Mitsubishi Pajero и грузовик марки Ford Transit.

Пешеход, а также один из водителей - житель Масаллинского района Джавид Мирджавад оглу Кязимов 1984 года рождения были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda piyadanın vurulması zəncirvari qəzaya səbəb olub

Самое читаемое

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi