В Лянкяране произошла цепная авария

В Лянкяране наезд на пешехода стал причиной цепной аварии.

В Лянкяране наезд на пешехода стал причиной цепной аварии.

Как сообщает южное бюро, ДТП произошло на территории села Шилавар.

Автомобиль сбил пешехода Гюльназ Фарман гызы Джахангирову. В результате ДТП произошла цепная авария, столкнулись легковые автомобили марок "Нива", "ВАЗ-2106", Mitsubishi Pajero и грузовик марки Ford Transit.

Пешеход, а также один из водителей - житель Масаллинского района Джавид Мирджавад оглу Кязимов 1984 года рождения были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.