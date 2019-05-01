В Лянкяране произошла авария, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 19:12

В Лянкяране произошла авария.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел на пролегающем через территорию села Моллакенд отрезке автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Столкнулись автомобили марок УАЗ и "ВАЗ-2106". Раненые в результате аварии 7 человек доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Находившиеся в момент аварии в автомобиле "ВАЗ-2106" жители Джалилабадского района Рашад Ислам оглу Абышов 1988 г.р. и Рафи Ханверди оглу Мамедов 1994 г.р., а также пассажирка УАЗ Сахиля Мугаддас гызы Рзаева 1996 г.р. были помещены в отделение реанимации.

Кроме того, в отделении травматологии необходимая медицинская помощь была оказана водителю автомобиля марки УАЗ, жителю Лерикского села Даврадиби Мугаддасу Магомед оглу Рзаеву 1957 г.р., его односельчанину Эльчину Хангасан оглу Агаеву 1989 г.р., жителю лерикского села Зерикумеджо Хафизу Гасанага оглу Джаббарову 1992 г.р. и жителю Лерика Баладдину Сарханг оглу Рзаеву 1966 г.р. Их состояние нормальное.

По факту ведется расследование.