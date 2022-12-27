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В Лянкяране произошел пожар в жилом здании

В Лянкяране произошел пожар в жилом здании В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном жилом здании, расположенном в селе Гирдани.
Происшествия
27 декабря 2022 г. 09:52
В Лянкяране произошел пожар в жилом здании

В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном жилом здании, расположенном в селе Гирдани.

Как передает Южное бюро Report, к месту происшествия были привлечены личный состав и пожарная техника Лянкяранской государственной части пожарной охраны МЧС.

Эвакуация жителей здания не потребовалась.

Было предотвращено распространение пожара, начавшегося в квартире Зумруд Махмудага гызы Салаевой. В момент пожара в квартире никого не было.

Предположительно причиной поджара стал неисправное электрооборудование.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda yaşayış binasında yanğın olub

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