В Лянкяране произошел пожар в жилом здании

В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном жилом здании, расположенном в селе Гирдани.

В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном жилом здании, расположенном в селе Гирдани.

Как передает Южное бюро Report, к месту происшествия были привлечены личный состав и пожарная техника Лянкяранской государственной части пожарной охраны МЧС.

Эвакуация жителей здания не потребовалась.

Было предотвращено распространение пожара, начавшегося в квартире Зумруд Махмудага гызы Салаевой. В момент пожара в квартире никого не было.

Предположительно причиной поджара стал неисправное электрооборудование.

По факту проводится расследование.