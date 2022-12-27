В Лянкяране произошел пожар в жилом здании

В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном жилом здании, расположенном в селе Гирдани.
Как передает Южное бюро Report, к месту происшествия были привлечены личный состав и пожарная техника Лянкяранской государственной части пожарной охраны МЧС.
Эвакуация жителей здания не потребовалась.
Было предотвращено распространение пожара, начавшегося в квартире Зумруд Махмудага гызы Салаевой. В момент пожара в квартире никого не было.
Предположительно причиной поджара стал неисправное электрооборудование.
По факту проводится расследование.