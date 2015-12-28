Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране пресечена попытка продажи мертвечины.

Как сообщает Report, на основе информации, поступившей в Лянкяранское ветеринарное управление, была проведена совместная операция с участием сотрудников Лянкяранского городского районного отделения полиции. В результате операции на территории лесного массива Осакюче были обнаружены и изъяты туши трех поголовий крупного рогатого скота, пригодность к употреблению которых вызвала сомнение.

Как сообщили из Лянкяранского ветеринарного управления, туши животных переданы на анализ в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Расследование по факту продолжается.