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    В Лянкяране пресечена попытка продажи мертвечины

    ​Туши животных переданы на анализ в Республиканскую ветеринарную лабораторию

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране пресечена попытка продажи мертвечины.

    Как сообщает Report, на основе информации, поступившей в Лянкяранское ветеринарное управление, была проведена совместная операция с участием сотрудников Лянкяранского городского районного отделения полиции. В результате операции на территории лесного массива Осакюче были обнаружены и изъяты туши трех поголовий крупного рогатого скота, пригодность к употреблению которых вызвала сомнение.

    Как сообщили из Лянкяранского ветеринарного управления, туши животных переданы на анализ в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

    Расследование по факту продолжается. 

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