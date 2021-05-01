В Лянкяране предотвращено проведение церемонии помолвки

Сотрудниками правоохранительных органов предотвращено проведение церемонии помолвки в Лянкяране.

Сотрудниками правоохранительных органов предотвращено проведение церемонии помолвки в Лянкяране.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, был выявлен факт проведения помолвки.

С нарушителями карантина были проведены разъяснительные беседы, в отношении 10 человек составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.