В Лянкяране повесился 44-летний мужчина - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 28 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность человека, труп которого был обнаружен в Лянкяранском районе.

Как сообщает южное бюро Report, им оказался житель села Сутамурдов Кямран Ташур оглу Мамедов 1974 г.р.

Сообщается, что покойный был наркозависимым.

Отметим, что сегодня в повешенном состоянии был обнаружен труп неизвестного мужчины на территории близ моря, около вокзала города Лянкяран. После обследования стало известно, что он покончил с собой.

К.Мамедов был отцом двоих детей.

*** 12:21

Лянкяран. 28 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе найден труп неизвестного мужчины.

Как сообщает южное бюро Report, предположительно, мужчина средних лет совершил самоубийство.

Тело было обнаружено повешенным на территории, близкой к морю, и для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.