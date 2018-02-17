В Лянкяране повесился 31-летний мужчина

Лянкяран. 17 февраля. REPORT.AZ/ 31-летний житель Лянкярана совершил суицид через повешение.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Вагифа Гусейнова.

Проживающий по данному адресу Шахин Нуреддин оглы Ибрагимов 1987 г.р. покончил с собой, повесившись в пристройке к дому.

По сообщению, он был женат, некоторое время назад у него родился ребенок.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Причины суицида пока не установлены.

Лянкяранская районная прокуратура ведет расследование по факту.