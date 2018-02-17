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    В Лянкяране повесился 31-летний мужчина

    Житель Лянкярана совершил суицид через повешение

    Лянкяран. 17 февраля. REPORT.AZ/ 31-летний житель Лянкярана совершил суицид через повешение.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Вагифа Гусейнова.

    Проживающий по данному адресу Шахин Нуреддин оглы Ибрагимов 1987 г.р. покончил с собой, повесившись в пристройке к дому.

    По сообщению, он был женат, некоторое время назад у него родился ребенок.

    Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Причины суицида пока не установлены.

    Лянкяранская районная прокуратура ведет расследование по факту.

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