В Лянкяране повалившееся дерево оставило без света половину города - ФОТО

Лянкяран. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране повалившееся дерево оставило без света половину города, один автомобиль поврежден.

Как сообщает южное бюро Report, на пересечении улиц Гала Хиябаны и Ази Асланова упало большое дерево. Инцидент произошел около 5 часов утра.

В результате падения дерева 15 м высотой и диаметром около 1 метра, возникли проблемы в подаче электроэнергии. Так были повреждены 3 железобетонных опоры высоковольтной линии электропередачи на 35/10 киловольт. В результате этого почти половина города Лянкяран осталась без света. Одна из бетонных опор упала на стоявший на остановке автомобиль марки Mercedes Фарида Афган оглу Бабаева с государственным регистрационным знаком 90 TM 357.

Жители говорят, что дерево упало не само по себе. Так, подобных деревьев здесь было два. После сильных порывов ветра месяц назад деревья склонились, однако не упали. Управление городского хозяйства обрезало ветки деревьев. В последующие дни эти деревья пыталось повалить неизвестное лицо или лица каким-то оборудованием. Свидетели происшествия сообщили, что сегодняшняя попытка повалить дерево привела к проблемам. В результате происшествия в центральной части города возникли определенные ограничения в движении транспорта.

В настоящее время продолжается работа, направленная на восстановление подачи электроэнергии.

Сообщается, что в ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена.