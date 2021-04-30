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В Лянкяране полиция накрыла собрание мейханщиков

В Лянкяране полиция накрыла собрание мейханщиков Сотрудники полиции составили протоколы
Происшествия
30 апреля 2021 г. 10:44
В Лянкяране полиция накрыла собрание мейханщиков
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В целях обеспечения требований карантинного режима и предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают контрольно–профилактические мероприятия.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудниками Лянкяранской полиции было установлено, что в расположенном на территории района чайном доме "Cil" организовано мероприятие с участием поэтов-мейханщиков.

Сотрудники полиции составили протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) в отношении 10 человек.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda meyxana məclisi aşkarlandı, 10 nəfər cərimələndi

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