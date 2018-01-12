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    В Лянкяране покончил с собой отец двоих детей

    © Report

    Лянкяран. 12 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе покончил с собой молодой мужчина.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Гирдани.

    Житель села Шарафеддин Рафаэль оглу Исмалов 1990 г.р. повесился в пристройке во дворе своего дома.

    Его тело обнаружил отец. Тело было отправлено на обследование в Лянкяранское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Отметим, что Ш.Исмайлов был отцом двоих детей. Сообщается, что у него были проблемы с семьей, что послужило причиной суицида.

    По факту проводится расследование.

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