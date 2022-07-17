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В Лянкяране подвергшуюся физическому насилию школьницу пригласили в Госкомитет

В Лянкяране подвергшуюся физическому насилию школьницу пригласили в Госкомитет Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выступил с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы должностными лицами.
Происшествия
17 июля 2022 г. 15:22
В Лянкяране подвергшуюся физическому насилию школьницу пригласили в Госкомитет

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выступил с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы должностными лицами.

Об этом в заявлении Report сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

В заявлении говорится:

«На основании опубликованной в СМИ информации о том, что ученица 9-го класса 15 июля 2022 года якобы подверглась физическому насилию в Лянкяране, со стороны Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей поступил звонок в Лянкяранскую городскую ИВ и даны соответствующие рекомендации по работе для оценки психологического состояния ребенка.

Также в соответствующие органы были направлены официальные письма от 15 июля 2022 года с целью всестороннего расследования происшествия.

О предварительных результатах расследования, проведенного в Лянкяранской городской прокуратуре, уже сделано соответствующее заявление.

Госкомитет будет информировать общественность о результатах совместной деятельности со всеми заинтересованными сторонами, а также о работе, проделанной в рамках своих полномочий», - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda fiziki zorakılığa məruz qaldığı deyilən məktəbli Dövlət Komitəsinə dəvət edilib

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