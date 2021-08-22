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В Лянкяране найдено тело утонувшего в водоканале подростка

В Лянкяране найдено тело утонувшего в водоканале подростка В Лянкяране в водоканале утонул подросток.
Происшествия
22 августа 2021 г. 19:34
В Лянкяране найдено тело утонувшего в водоканале подростка

В селе Нариманабад Лянкяранского района завершены поиски утонувшего в водоканале Гасымова Рашада Вусала оглу (2005 г. р.).

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Тело Р.Гасымова было найдено водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

18:33

В Лянкяране в водоканале утонул подросток.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Нариманабад в водоканале утонул Гасымов Рашад Вусал оглы (2005 г. р.). К месту происшествия привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda su kanalında batan gəncin meyiti tapılıb

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