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    В Лянкяране пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

    Один из водителей госпитализирован в больницу

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На 199 км магистрали Алят-Астара, на территории Лянкярана произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report, автобус марки Hyundai, следовавший в направлении Астары и управляемый жителем города Сумгайыт Мехманом Мамедовым (1975 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-21011", который зарегистрирован на имя жителя села Мамуста Лянкяранского района Магеррама Гусейнова. 

    Водителя из деформированного легкового автомобиля извлекли сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Он госпитализирован в больницу, состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование. 

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