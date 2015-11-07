В Лянкяране пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На 199 км магистрали Алят-Астара, на территории Лянкярана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, автобус марки Hyundai, следовавший в направлении Астары и управляемый жителем города Сумгайыт Мехманом Мамедовым (1975 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-21011", который зарегистрирован на имя жителя села Мамуста Лянкяранского района Магеррама Гусейнова.

Водителя из деформированного легкового автомобиля извлекли сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Он госпитализирован в больницу, состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.