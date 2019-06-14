В Лянкяране отмечающие "Последний звонок" выпускники попали в ДТП.
Как сообщает южный центр Report, инцидент отмечен сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева.
Съехав с дороги, автомобиль марки "ВАЗ-2107" перевернулся. Причиной аварии стало совершение таксистом опасных маневров.
Пострадавший в результате ДТП проживающий в доме №13 по улице М.Ф.Ахундова Адиль Мамед оглу Гасанзаде 2001 г.р. доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. Он получил травму головы, внутренних органов и правого уха. Пострадавший помещен в отделение реанимации.
Отмечается, что в момент аварии в автомобиле находились еще трое школьников. Однако они не обратились в больницу.
А.Гасанзаде - выпускник полной средней школы №5.
По факту ведется расследование.
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