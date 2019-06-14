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В Лянкяране отмечающие "Последний звонок" выпускники попали в ДТП

В Лянкяране отмечающие "Последний звонок" выпускники попали в ДТП
© Report

В Лянкяране отмечающие "Последний звонок" выпускники попали в ДТП. 

Как сообщает южный центр Report, инцидент отмечен сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева.

Съехав с дороги, автомобиль марки "ВАЗ-2107" перевернулся. Причиной аварии стало совершение таксистом опасных маневров. 

Пострадавший в результате ДТП проживающий в доме №13 по улице М.Ф.Ахундова Адиль Мамед оглу Гасанзаде 2001 г.р. доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. Он получил травму головы, внутренних органов и правого уха. Пострадавший помещен в отделение реанимации. 

Отмечается, что в момент аварии в автомобиле находились еще трое школьников. Однако они не обратились в больницу. 

А.Гасанзаде - выпускник полной средней школы №5. 

По факту ведется расследование. 

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