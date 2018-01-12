В Лянкяране опрокинулся микроавтобус, пострадали 10 человек - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 12 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена 9-и из 10-ти пассажиров, пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Лянкяране.

Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП госпитализированы получившие тяжелые травмы жительница села Белитон Лянкяранского района Бесдигыз Аббасова 1960 г.р. и ее сын Рашид Аббасов 1993 г.р., житель города Лянкяран Адыгезал Рзаев 1956 г.р. и его супруга Шахназ Рзаева 1959 г.р., жительница села Юхары Нюведи Лянкяранского района Ильхама Гусейнова 1975 г.р., жительница Баку Рзаева Самира 1995 г.р., житель села Вильван Лянкяранского района Али Гасанов 2000 г.р., житель Баку Рзаев Рашад 1994 г.р., Намик Гараев 1951 г.р.

Отметим, что за рулем автомобиля марки KİA находилась женщина, которая скрылась с места ДТП.

*** 12:49

Пассажирский микроавтобус Баку-Лянкяран попал в ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, следовавший рейсом Лянкяран-Баку микроавтобус с государственным регистрационным номером 85 CA 442 столкнулся на территории села Урге с автомобилем марки KİA с государственным регистрационным номером 44 BO 008.

От силы удара микроавтобус опрокинулся на обочину дороги. В результате аварии пострадали пассажиры микроавтобуса. Из них шесть человек доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.