В Лянкяране охранника Госфонда соцзащиты нашли мертвым на рабочем месте - ФОТО

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Лянкяран. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране охранник Государственного фонда соцзащиты был найден мертвым.

Как сообщает южное бюро Report, в лянкяранском отделении Государственного фонда соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты АР 60-летний Ахундов Сейран Фахраддин оглы был найден мертвым на рабочем месте.

Коллеги немедленно проинформировали службу скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Тело покойного для обследования было передано в лянкяранское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.