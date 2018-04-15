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    В Лянкяране охранника Госфонда соцзащиты нашли мертвым на рабочем месте - ФОТО

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры© Report

    Лянкяран. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране охранник Государственного фонда соцзащиты был найден мертвым.

    Как сообщает южное бюро Report, в лянкяранском отделении Государственного фонда соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты АР 60-летний Ахундов Сейран Фахраддин оглы был найден мертвым на рабочем месте.

    Коллеги немедленно проинформировали службу скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. Тело покойного для обследования было передано в лянкяранское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

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