В Лянкяране обнаружены тела супругов - ФОТО

Лянкяран. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяране обнаружены тела супругов.

Как сообщает южное бюро Report, трупы проживавших по ул. Аллея шехидов,10 Айдына Аллахвердиева (1939 г.р.) и его супруги Азады Аллахвердиевой (1941 г.р.) были обнаружены в их доме.

Сотрудники правоохранительных органов изучили место происшествия и передали трупы в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Отмечается, что на лице А.Аллахвердиева были обнаружены следы от ушибов и травм. На лице обоих супругов были следы крови.

По факту проводится расследование.