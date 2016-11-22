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    В Лянкяране обнаружены тела супругов - ФОТО

    По факту проводится расследование

    Лянкяран. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяране обнаружены тела супругов.

    Как сообщает южное бюро Report, трупы проживавших по ул. Аллея шехидов,10 Айдына Аллахвердиева (1939 г.р.) и его супруги Азады Аллахвердиевой (1941 г.р.) были обнаружены в их доме.

    Сотрудники правоохранительных органов изучили место происшествия и передали трупы в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Отмечается, что на лице А.Аллахвердиева были обнаружены следы от ушибов и травм. На лице обоих супругов были следы крови.

    По факту проводится расследование. 

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