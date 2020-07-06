О нас
Report Georgia

В Лянкяране обнаружены гранаты и боеприпасы

В Лянкяране обнаружены гранаты и боеприпасы Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении двух ручных гранат, автоматных патронов и обоймы на территории села Гейшабан Лянкяра
Происшествия
0
6 июля 2020 г. 06:02
В Лянкяране обнаружены гранаты и боеприпасы

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении двух ручных гранат, автоматных патронов и обоймы на территории села Гейшабан Лянкяранского района.


Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа Агентства, сотрудники отдела полиции и Станции скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Лянкяранского района.


В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены 2 учебные ручные гранаты, 2 учебных запала, часть автоматной обоймы и 4 патрона различного калибра. 


Обнаруженные боеприпасы были отправлены на центральный полигон агентства для нейтрализации.


Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda əl qumbaraları və sursat aşkarlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Житель Загаталы тяжело пострадал в ДТП 
Житель Загаталы тяжело пострадал в ДТП 
6 июля 2020 г. 06:25
В Гекчае сгорел дом
ФотоВ Гекчае сгорел дом
6 июля 2020 г. 05:30
В Баку автомобиль нанес тяжелые травмы молодому мужчине 
В Баку автомобиль нанес тяжелые травмы молодому мужчине 
6 июля 2020 г. 04:31
В Бинагадинском районе Баку мужчина попал под машину
В Бинагадинском районе Баку мужчина попал под машину
6 июля 2020 г. 02:15
Задержан оскорбивший журналистов сын бизнесмена
Задержан оскорбивший журналистов сын бизнесмена
6 июля 2020 г. 01:13
В Баку погиб курьер фирмы Wolt
В Баку погиб курьер фирмы Wolt
5 июля 2020 г. 20:57
МВД о рейде в отеле Fairmont Baku
ВидеоМВД о рейде в отеле Fairmont Baku
5 июля 2020 г. 20:38
Один из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов
ВидеоОдин из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов
5 июля 2020 г. 19:29
В Исмаиллы оштрафованы люди, незаконно приехавшие на отдых 
В Исмаиллы оштрафованы люди, незаконно приехавшие на отдых 
5 июля 2020 г. 18:25
Полиция проводит операцию в известном отеле
Полиция проводит операцию в известном отеле
5 июля 2020 г. 17:12

Последние новости

07:09
Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах Другие страны
07:01
Президент "Барселоны" прокомментировал вероятность ухода Месси Футбол
06:25
Житель Загаталы тяжело пострадал в ДТП  Происшествия
06:02
ФотоВ Лянкяране обнаружены гранаты и боеприпасы Происшествия
05:30
ФотоВ Гекчае сгорел дом Происшествия
05:03
"Галатасарай" дома проиграл "Трабзонспору"  Футбол
04:31
В Баку автомобиль нанес тяжелые травмы молодому мужчине  Происшествия
03:26
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона Другие страны
02:38
Месси установил новый рекорд Футбол
02:18
"Барселона" разгромила "Вильярреал" Футбол
02:15
В Бинагадинском районе Баку мужчина попал под машину Происшествия
02:10
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибшие и раненые  В регионе
01:13
Задержан оскорбивший журналистов сын бизнесмена Происшествия
00:15
Число жертв паводков в Японии выросло Другие страны
00:13
Определился победитель чемпионата России по футболу  Футбол