В Лянкяране обнаружены гранаты и боеприпасы

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении двух ручных гранат, автоматных патронов и обоймы на территории села Гейшабан Лянкяра

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении двух ручных гранат, автоматных патронов и обоймы на территории села Гейшабан Лянкяранского района.



Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа Агентства, сотрудники отдела полиции и Станции скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Лянкяранского района.



В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены 2 учебные ручные гранаты, 2 учебных запала, часть автоматной обоймы и 4 патрона различного калибра.



Обнаруженные боеприпасы были отправлены на центральный полигон агентства для нейтрализации.



Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.