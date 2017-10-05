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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране обнаружена противотанковая мина.

Об этом Report сообщили из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечается, что 5 октября из Call-центра "102" министерства внутренних дел и Центра управления при кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступил звонок, в котором отмечалось о наличии на прибрежной полосе в Лянкяране противотанковой мины. Был произведен осмотр территории и в результате оперативных неотложных поисковых мероприятий обнаружена противотанковая мина (TM-62M), которую перевезли на специальную территорию ANAMA для уничтожения. Был также произведен осмотр близлежащей территории на площади в 2 500 кв. метров. Каких-либо других подозрительных предметов или же устройств обнаружено не было".