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    В Лянкяране обнаружена противотанковая мина

    Каких-либо других подозрительных предметов или же устройств обнаружено не было© ANAMA

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране обнаружена противотанковая мина.

    Об этом Report сообщили из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

    Отмечается, что 5 октября из Call-центра "102" министерства внутренних дел и Центра управления при кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в агентство поступил звонок, в котором отмечалось о наличии на прибрежной полосе в Лянкяране противотанковой мины. Был произведен осмотр территории и в результате оперативных неотложных поисковых мероприятий обнаружена противотанковая мина (TM-62M), которую перевезли на специальную территорию ANAMA для уничтожения. Был также произведен осмотр близлежащей территории на площади в 2 500 кв. метров. Каких-либо других подозрительных предметов или же устройств обнаружено не было". 

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