​В Лянкяране обнаружена крупная партия наркотиков

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране, в доме Идрака Акперова 1978 г.р., проживающего по улице Шейха Захида, 4 обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщает Report, при обыске дома сотрудники полиции изъяли в качестве вещественного доказательства около 2 кг героина.

Были также обнаружены используемые при приеме наркотиков дополнительные препараты.

Владелец дома и находившиеся вместе с ним другие лица задержаны.

По факту ведется расследование.