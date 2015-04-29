 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Лянкяране обнаружена крупная партия наркотиков

    Обнаружено и изъято около 2 кг героина

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране, в доме Идрака Акперова 1978 г.р., проживающего по улице Шейха Захида, 4 обнаружена крупная партия наркотиков.

    Как сообщает Report, при обыске дома сотрудники полиции изъяли в качестве вещественного доказательства около 2 кг героина.

    Были также обнаружены используемые при приеме наркотиков дополнительные препараты.

    Владелец дома и находившиеся вместе с ним другие лица задержаны.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi