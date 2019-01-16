В Лянкяране обнаружен артиллерийский снаряд

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 15 января в Лянкяране в районе береговой охраны в порту Лиман был обнаружен снаряд.

Как передает Report, на основании полученной оперативной информации специалисты ANAMA совместно с сотрудниками отдела управления береговой охраны Южного регионального управления государственной пограничной службы были незамедлительно направлены на место происшествия.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ, один артиллерийский снаряд калибра 125 мм (BM-9).

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория площадью 400 квадратных метров. Других опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружено.