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В Лянкяране начинается суд над обвиняемым по делу покушения на убийство сестры

В Лянкяране начинается суд над обвиняемым по делу покушения на убийство сестры Начинается судебный процесс по делу Тогрула Сафарова, обвиняемого в покушении на убийство своей сестры.
Происшествия
20 декабря 2022 г. 09:57
В Лянкяране начинается суд над обвиняемым по делу покушения на убийство сестры

Начинается судебный процесс по делу Тогрула Сафарова, обвиняемого в покушении на убийство своей сестры.

Как передает Report, слушание по делу пройдет в Лянкаранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Низами Гулиева.

Дата проведения подготовительного судебного заседания пока неизвестна.

Напомним, что инцидент произошел в сентябре этого года в Агджабединском районе.

Так, Тогрул Сафаров (1992 г.р.), во время ссоры с сестрой, Вусалей Гулиевой (1994 г.р.) нанес ей ножевое ранение.

Т.Сафарову предъявлено обвинение по статье 120.2.4 УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bacısını öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

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