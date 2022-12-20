В Лянкяране начинается суд над обвиняемым по делу покушения на убийство сестры

Начинается судебный процесс по делу Тогрула Сафарова, обвиняемого в покушении на убийство своей сестры.
Как передает Report, слушание по делу пройдет в Лянкаранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Низами Гулиева.
Дата проведения подготовительного судебного заседания пока неизвестна.
Напомним, что инцидент произошел в сентябре этого года в Агджабединском районе.
Так, Тогрул Сафаров (1992 г.р.), во время ссоры с сестрой, Вусалей Гулиевой (1994 г.р.) нанес ей ножевое ранение.
Т.Сафарову предъявлено обвинение по статье 120.2.4 УК Азербайджана.