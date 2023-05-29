В Лянкяране на пляже обнаружили мину

В Лянкяране на берегу Каспийского моря обнаружили мину.

В Лянкяране на берегу Каспийского моря обнаружили мину.

По данным Южного бюро Report, мина была обнаружена в прибрежной полосе, в районе пляжа.

На место были привлечены специалисты. Были приняты меры безопасности, люди эвакуированы, мина обезврежена.

Отметим, что на территории находилась воинская часть, которая когда-то принадлежала Советской Армии. После повышения уровня воды в море территория оказалась под водой. Уже несколько лет по мере понижения уровня моря, на этих территориях обнаруживаются мины, которые обезвреживаются сотрудниками соответствующих агентств.