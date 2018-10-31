В Лянкяране на 4-летнего ребенка напал шакал - ФОТО

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране на 4-летнего ребенка напал шакал.



Как сообщает южное бюро Report, инцидент отмечен в селе Шурюк.

Днем на игравшего во дворе со сверстниками Сабухи Азизова внезапно напал выбежавший из кустов шакал. Прибежавшей на шум матери ребенка с трудом удалось вырвать сына из лап хищника, который ранил мальчика в лицо и ногу.

С.Азизова доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу и, оказав первую медицинскую помощь, ребенка выписали. После возвращения мальчика домой, хищник вновь напал на них и находящихся рядом людей.

По словам местных жителей, это первый в селе случай проникновения хищника во двор в центре населенного пункта в дневное время.