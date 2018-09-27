В Лянкяране мужчина зарубил шурина топором - ФОТО

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Лянкяран. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране мужчина зарубил шурина топором.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Вильван Махир Азимов во дворе дома, где проживает, на почве конфликта зарубил топором своего шурина, жителя города Лянкяран Сакита Юсубова.

М.Азимов добровольно сдался полиции.

Инцидент произошел в доме тестя С.Юсубова. Он проживал вместе с супругой в этом доме.

По словам местных жителей, М.Азимов ранее был судим и недавно вышел из тюрьмы.

По факту ведется расследование.