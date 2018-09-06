В Лянкяране мужчина ударил ножом двух знакомых и ранил себя

Лянкяран. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране трое получили ножевые ранения.

По сообщению южного бюро Report, инцидент произошел ночью в поселке Нариманабад-1 Лянкяранского района.

В Лянкяранскую центральную районную больницу были доставлены три человека с колото-резаными ранами. Жителю села Веравул Октаю Алиага оглу Гасанову , 1952 года рождения, было диагностировано ножевое ранение в область брюшной полости, Гусейнага Китабулла оглу Алиев, 1947 года рождения, получил ранение в область сердца, а Фаик Вагиф оглу Меликов, 1947 года – в оба бедра.

По предварительной версии, зачинщиком происшествия является Ф.Меликов, совершивший преступление на почве личного конфликта. После содеянного он нанес себе ножевые ранения. Пострадавшие были прооперированы. Обвиняемый в совершении преступления Ф.Меликов, получив амбулаторное лечение, был привлечен к следствию.По факту ведется расследование.