В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение супруге брата

6 сентября, 2017 20:40

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение супруге брата. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шову. Местный житель Нусретов Рашад Мюгабиль оглу нанес ножевые ранения жене находящегося на заработках в России брата 25-летней Мамедовой Бахар Фарман гызы. Женщина была прооперирована в Лянкяранской центральной районной больнице. Р.Нусретов задержан и привлечен к следствию. Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности. По факту ведется расследование.