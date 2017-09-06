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    В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение супруге брата

    По факту ведется расследование

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране мужчина нанес ножевое ранение супруге брата.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шову.

    Местный житель Нусретов Рашад Мюгабиль оглу нанес ножевые ранения жене находящегося на заработках в России брата 25-летней Мамедовой Бахар Фарман гызы.

    Женщина была прооперирована в Лянкяранской центральной районной больнице.

    Р.Нусретов задержан и привлечен к следствию.

    Отмечается, что инцидент произошел на почве ревности.

    По факту ведется расследование. 

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