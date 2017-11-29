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    В Лянкяране муж изрезал ножом лицо своей жены

    У женщины случился болевой шок

    Лянкяран. 29 ноября. REPORT.AZ/ В городе Лиман Лянкяранского района женщина получила колото-резаные раны лица. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел между супругами, проживающими по улице М. Ибаева.

    По сообщению близких, Конуль Гюльбала гызы Керимова 1987 г.р. на почве ссоры с мужем, получила ножевые ранения правой части лица. Женщина была доставлена каретой скорой помощи в Центральную больницу Лянкяранского района. У женщины случился болевой шок. Сообщается, что состояние у Керимовой средне-тяжелое. 

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