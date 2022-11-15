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Повышение уровня реки в Лянкяране из-за ливней угрожает домам близлежащего села

Повышение уровня реки в Лянкяране из-за ливней угрожает домам близлежащего села 11:35
Происшествия
15 ноября 2022 г. 12:35
Повышение уровня реки в Лянкяране из-за ливней угрожает домам близлежащего села

В Лянкяранском районе непрерывные дожди последних дней привели к повышению уровня воды в реке Веравулчай.

Об этом южному бюро Report рассказали жители села Вилван.

По их словам, в результате повышения уровня воды в протекающей по территории села реке затопляется территория, хозяйствам, в частности цитрусовым садам нанесен ущерб, селевые потоки также уносят деревья.

В ряде мест расстояние между домами и руслом реки сократилось до 10 метров. Это также проводит к оползням на берегу реки, около 10 частных домов находятся под угрозой.

В Лянкяранском эксплуатационном управлении гидроузла Юхары Ханбуланчай сообщили, что идет подготовка проектно-сметной документации, на основе которой будут произведены необходимые работы, чтобы устранить угрозу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda güclü yağışlar çayın məcrasını genişləndirib, kənd evləri təhlükə ilə üzləşib

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