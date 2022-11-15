Повышение уровня реки в Лянкяране из-за ливней угрожает домам близлежащего села

11:35

В Лянкяранском районе непрерывные дожди последних дней привели к повышению уровня воды в реке Веравулчай.

Об этом южному бюро Report рассказали жители села Вилван.

По их словам, в результате повышения уровня воды в протекающей по территории села реке затопляется территория, хозяйствам, в частности цитрусовым садам нанесен ущерб, селевые потоки также уносят деревья.

В ряде мест расстояние между домами и руслом реки сократилось до 10 метров. Это также проводит к оползням на берегу реки, около 10 частных домов находятся под угрозой.

В Лянкяранском эксплуатационном управлении гидроузла Юхары Ханбуланчай сообщили, что идет подготовка проектно-сметной документации, на основе которой будут произведены необходимые работы, чтобы устранить угрозу.