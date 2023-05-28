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В Лянкяране легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Лянкяране легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, есть пострадавшие В Лянкяранском районе легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом.
Происшествия
28 мая 2023 г. 16:04
В Лянкяране легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Лянкяранском районе легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Гиркан-Дашдатук-Биласар, более известной как Ханбуланская дорога.

За рулем легкового автомобиля марки Nissan Tiida находился Рамиз Мамедов.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель "Ниссана" и находившиеся в автомобиле Таир Зульфигаров и Шакир Хабибов, для пассажиров автобуса инцидент обошелся без последствий.

Пострадавших доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, Р.Мамедов помещен в реанимационное отделение.

По факту начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda yol qəzasında yaralanan məktəb direktoru vəfat edib

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