В Лянкяране легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Лянкяранском районе легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом.

В Лянкяранском районе легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом.

Как передает южное бюро Report , инцидент произошел на дороге Гиркан-Дашдатук-Биласар, более известной как Ханбуланская дорога.

За рулем легкового автомобиля марки Nissan Tiida находился Рамиз Мамедов.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель "Ниссана" и находившиеся в автомобиле Таир Зульфигаров и Шакир Хабибов, для пассажиров автобуса инцидент обошелся без последствий.

Пострадавших доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, Р.Мамедов помещен в реанимационное отделение.

По факту начаты проверки.