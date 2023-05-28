В Лянкяране легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, есть пострадавшие

В Лянкяранском районе легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом.
Как передает южное бюро
За рулем легкового автомобиля марки Nissan Tiida находился Рамиз Мамедов.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель "Ниссана" и находившиеся в автомобиле Таир Зульфигаров и Шакир Хабибов, для пассажиров автобуса инцидент обошелся без последствий.
Пострадавших доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, Р.Мамедов помещен в реанимационное отделение.
По факту начаты проверки.