В Лянкяране изъято 18 кг наркотиков, трое задержаны

В Лянкяране сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков - около 18 кг марихуаны, содержащей психотропные вещества.

Как передает Report, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 65-летний житель Шамахы Азизага Салимли, а также ранее судимые жители Джалилабадского района - 42-летний Реджеб Мамедов и 44-летний Анар Исмайылов.

По предварительным данным, задержанные были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана и планировали доставить наркотики по различным адресам в обмен на материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.