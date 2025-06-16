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В Лянкяране изъято 18 кг наркотиков, трое задержаны

В Лянкяране изъято 18 кг наркотиков, трое задержаны
Происшествия
16 июня 2025 г. 14:07
В Лянкяране изъято 18 кг наркотиков, трое задержаны

В Лянкяране сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков - около 18 кг марихуаны, содержащей психотропные вещества.

Как передает Report, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 65-летний житель Шамахы Азизага Салимли, а также ранее судимые жители Джалилабадского района - 42-летний Реджеб Мамедов и 44-летний Анар Исмайылов.

По предварительным данным, задержанные были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана и планировали доставить наркотики по различным адресам в обмен на материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda 18 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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