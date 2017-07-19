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    В Лянкяране избит 27-летний молодой человек

    Раненый помещен в центральную районную больницу

    Лянкяран. 19 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране избит 27-летний молодой человек.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Джиль.

    Местный житель Гурбанов Шахин Дильмамед оглу получил серьезные травмы головы. Раненый помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу. 

    Пострадавшее лицо подошло к банкомату, чтобы снять со счета деньги. В это время к нему подошли несколько гражданских лиц и, усадив в машину, увезли в неизвестном направлении, избили его. По словам пострадавшего, ему задавали вопросы по поводу какого-то ограбления.

    В связи с произошедшим сообщено в службу 102.

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