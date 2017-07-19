Лянкяран. 19 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране избит 27-летний молодой человек.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Джиль.

Местный житель Гурбанов Шахин Дильмамед оглу получил серьезные травмы головы. Раненый помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Пострадавшее лицо подошло к банкомату, чтобы снять со счета деньги. В это время к нему подошли несколько гражданских лиц и, усадив в машину, увезли в неизвестном направлении, избили его. По словам пострадавшего, ему задавали вопросы по поводу какого-то ограбления.

В связи с произошедшим сообщено в службу 102.