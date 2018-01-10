В Лянкяране грузовик съехал в канал - ФОТО

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Лянкяран. 10 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе Азербайджана произошло серьезное ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Дигях на 200-м км магистральной дороги Алят-Астара.

Грузовик марки Howo Sinotruck-336 с государственным регистрационным номером 99 JG 435 столкнулся со встречным автомобилем Mercedes с государственным регистрационным номером 10 RN 812. В результате ДТП грузовик сменил направление движения, и, чтобы не сбить стоявших на обочине людей, выехал с дороги.

В результате этого грузовик врезался в бетонное ограждение и съехал в канал.

По факту ведется расследование.