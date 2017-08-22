В Лянкяране группа лиц подожгла автомобиль, принадлежащий ОАО "Азеришыг"

Лянкяран. 22 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе подожгли автомобиль, принадлежащий ОАО "Азеришыг".

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе Лиман на улице Ази Асланова.

Согласно сообщению, на данной улице между работниками, направленными на территорию для отделения электрокабелей от сети, и местными жителями возник спор. Во время спора группа лиц, вылив на машину воспламеняющееся вещество, подожгла автомобиль.

В итоге, загорелся двигатель автомобиля с подъемным краном марки "Газель" с государственным регистрационным номером 18-AC-061, управляемым Низамом Мирза оглу Гасымовым. Пожар был потушен жителями.

На место происшествия были вызваны сотрудники Противопожарной части министерства по чрезвычайным ситуациям.