В Лянкяране гражданин России сбил пешехода

В Лянкяранском районе гражданин России на автомобиле сбил пешехода.

В Лянкяранском районе гражданин России на автомобиле сбил пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло 30 января около 5 часов на участке автодороги Йени Алят-Астара-граница с Ираном, проходящей по территории села Болади.

Гражданин Российской Федерации, Темирбеков Арсен Магомедсаидович (1962 г.р.) на грузовом автомобиле марки "Вольво" во время движения в направлении Астаринского района сбил переходившего дорогу Гусейнова Мардана Тебриз оглу (1975 г.р.). В результате пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.