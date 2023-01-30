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В Лянкяране гражданин России сбил пешехода

В Лянкяране гражданин России сбил пешехода В Лянкяранском районе гражданин России на автомобиле сбил пешехода.
Происшествия
30 января 2023 г. 09:31
В Лянкяране гражданин России сбил пешехода

В Лянкяранском районе гражданин России на автомобиле сбил пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло 30 января около 5 часов на участке автодороги Йени Алят-Астара-граница с Ираном, проходящей по территории села Болади.

Гражданин Российской Федерации, Темирбеков Арсен Магомедсаидович (1962 г.р.) на грузовом автомобиле марки "Вольво" во время движения в направлении Астаринского района сбил переходившего дорогу Гусейнова Мардана Тебриз оглу (1975 г.р.). В результате пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda Rusiya vətəndaşı avtomobillə piyadanı vuraraq öldürüb

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