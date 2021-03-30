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В Лянкяране еще два объекта работали в нарушение правил карантина

В Лянкяране еще два объекта работали в нарушение правил карантина Составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках
Происшествия
30 марта 2021 г. 10:31
В Лянкяране еще два объекта работали в нарушение правил карантина
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Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района чайный дом в нарушение карантинных правил работал после 00:00, а в игровом зале Playstation были нарушены требования, связанные с ношением медицинских масок.

В этих объектах в отношении 4 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda karantin qaydalarının pozulduğu daha 2 obyekt aşkarlandı

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