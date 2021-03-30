В Лянкяране еще два объекта работали в нарушение правил карантина

Составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района чайный дом в нарушение карантинных правил работал после 00:00, а в игровом зале Playstation были нарушены требования, связанные с ношением медицинских масок.

В этих объектах в отношении 4 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.