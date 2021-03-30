В Лянкяране еще два объекта работали в нарушение правил карантина

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции продолжают очередные мероприятия по контролю над соблюдением правил карантинного режима, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров.
Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия было установлено, что на территории района чайный дом в нарушение карантинных правил работал после 00:00, а в игровом зале Playstation были нарушены требования, связанные с ношением медицинских масок.
В этих объектах в отношении 4 лиц был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.