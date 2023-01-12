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В Лянкяране двое задержаны за незаконную охоту

В Лянкяране двое задержаны за незаконную охоту В Лянкяране за незаконную охоту задержаны два человека.
Происшествия
12 января 2023 г. 20:07
В Лянкяране двое задержаны за незаконную охоту

В Лянкяране за незаконную охоту задержаны два человека.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции на территории поселка Нариманабад района во время незаконной охоты были задержаны И.Иманов и Н.Имамалиев.

У задержанных было обнаружено и изъято 2 ружья, охотничьи инструменты и 63 незаконно подбитые дикие птицы.

В связи с фактами в отношении этих лиц составлен административный протокол по статьям 272.3 (грубое нарушение правил охоты) и 590.1 (нарушение правил хранения, перевозки или сбыта гражданского оружия или боеприпасов) КоАП и направлен в районный суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb

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