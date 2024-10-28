В Лянкяране четыре человека пострадали во время массовой драки

В Лянкяране четыре человека пострадали во время массовой драки

В селе Ургя Лянкяранского района пять человек получили ранения в результате массовой драки.

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В селе Ургя Лянкяранского района пять человек получили ранения в результате массовой драки. Как передает южное бюро Report , жителю поселка Нариманабад Закиру Вюгар оглу Сафарзаде, 2004 года рождения, было нанесено ножевое ранение. Остальные участники драки, житель поселка Нариманабад Рустам Насиб оглу Ахмедов (2004), Юсиф Насиб оглу Ахмедзаде (2011), житель Джалилабадского района Нурлан Сеймур оглу Ализаде (2003), житель села Болади Лянкяранского района Али Эльчин оглу Исмаилов (2004), получили побои различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу, З.Сафарзаде перенес операцию. В региональной пресс-службе МВД отметили, что конфликт носил бытовой характер. Для установления степени травм назначена экспертиза. По итогам расследование факту будет дана правовая оценка, добавили в пресс-службе ведомства. Подпишитесь на наш Telegram канал