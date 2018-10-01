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    В Лянкяране автомобиль врезался в ограждение, пострадали 3 человека

    © Report

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране автомобиль врезался в ограждение, пострадали 3 человека.

    По сообщению южного бюро Report, ДТП было зафиксировано на участке магистрали Алят-Астара, проходящем через поселок Герметук.

    Автомобиль Mercedes, потеряв управление, врезался в ограждение. В результате пострадали жители села Мамуста Лянкяранского района – Гулузаде Рауф Гюльмамед оглу и Гулузаде Гюльали Исрафил оглу, оба 1993 года рождения, Мамедзаде Сандин Кямиль оглу, 1997 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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