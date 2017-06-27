В Лянкяране автомобиль въехал в магазин

Лянкяран. 27 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране автомобиль врезался в магазин.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Зарифы Алиевой.
Согласно информации, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 99 CD 110 столкнулся с автомобилем марки Lexus GS 300.
В результате ДТП съехавший с дороги Lexus врезался в супермаркет.
Причиной аварии стало осуществление резкого поворота водителем автомобиля марки Mercedes, и превышение скорости водителем автомобиля Lexus.
Отметим, что водитель автомобиля Lexus молодой человек по имени Талех несколько дней назад был оштрафован сотрудниками дорожной полиции за автохулиганство.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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