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    В Лянкяране автомобиль въехал в магазин

    По факту ведется расследование© Report.az

    Лянкяран. 27 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране автомобиль врезался в магазин.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Зарифы Алиевой.

    Согласно информации, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 99 CD 110 столкнулся с автомобилем марки Lexus GS 300.

    В результате ДТП съехавший с дороги Lexus врезался в супермаркет.

    Причиной аварии стало осуществление резкого поворота водителем автомобиля марки Mercedes, и превышение скорости водителем автомобиля Lexus.

    Отметим, что водитель автомобиля Lexus молодой человек по имени Талех несколько дней назад был оштрафован сотрудниками дорожной полиции  за автохулиганство.

    По факту ведется расследование.

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