В Лянкяране автомобиль въехал в магазин

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Лянкяран. 27 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране автомобиль врезался в магазин.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Зарифы Алиевой.

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 99 CD 110 столкнулся с автомобилем марки Lexus GS 300.

В результате ДТП съехавший с дороги Lexus врезался в супермаркет.

Причиной аварии стало осуществление резкого поворота водителем автомобиля марки Mercedes, и превышение скорости водителем автомобиля Lexus.

Отметим, что водитель автомобиля Lexus молодой человек по имени Талех несколько дней назад был оштрафован сотрудниками дорожной полиции за автохулиганство.

По факту ведется расследование.