В Лянкяране автомобиль сбил женщину и ее внуков, один из детей скончался

В селе Юхары Нювяди Лянкяранского района 3-летний пешеход скончался в тяжелом дорожно-транспортном происшествии.

В селе Юхары Нювяди Лянкяранского района 3-летний пешеход скончался в тяжелом дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает южное бюро Report , инцидент произошел 12 июня около 21:00.

Согласно информации, автомобиль "ВАЗ-2105", которым управлял С.Гулиев, врезался в припаркованный на обочине автомобиль "ВАЗ-21015", после чего водитель, потеряв управление, допустил наезд на 56-летнюю женщину и ее внуков.

В результате ДТП пострадали Марзия Фитат гызы Агалиева (1968 г.р.), Д.Мамедли (2021 г.р.) и У.Мамедли (2019 г.р.).

Пешеходов с множественными травмами и переломами доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 3-ленего ребенка не удалось.

По факту ведется расследование.