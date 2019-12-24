В Лянкяране автомобиль сбил 57-летнего мужчину

В Лянкяранском районе в результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.

Как сообщает южный центр Report, авария отмечена на пролегающем через район отрезке старой магистрали Алят-Астара, на территории под названием "Кюря".

Житель села Холмили Джавид Афлатун оглу Акперов 1988 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" сбил переходящего дорогу пешехода, жителя села Виян Агасалима Агагусейн оглу Ахмедова 1962 г.р. Отмечается, что пешеход в нетрезвом состоянии внезапно вышел на проезжую часть.

Получивший различные травмы мужчина был доставлен водителем в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Пострадавшего поместили в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.